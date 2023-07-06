Оперативные цифры радуют. В Минской области продолжается второй укос многолетних трав

Новости Беларуси. 10 тысяч тонн озимого ячменя убрали в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К уборочной с каждым днем подключается все больше районов центрального региона. Любанский, Солигорский, Клецкий, Несвижский. Хозяйства, где урожай еще дозревает, все силы направили на кормозаготовку. Так, в «Полочанах» второй укос трав практически завершили. Подробности трудоемкого процесса расскажет наш корреспондент Дарья Седун.

Жара, дождь или ветер. Аграрии сельхозпредприятия «Полочаны», несмотря на погоду продолжают работу. Пока не приступили к уборке зерновых, урожай дозревает и наливается. Все внимание – многолетним травам. Оперативные цифры радуют. Из трав первого укоса в хозяйстве заложили более 5 тысяч тонн сенажа. Запустив зеленый конвейер по второму кругу, добавили еще 1 300 тонн.

Александр Аноп, и.о. директора сельхозпредприятия «Полочаны»:

340 гектаров было посеяно люцерны плюс 300 гектаров злаковых трав, травяной клин составил у нас 640 гектаров. Совместно с хозяйством «Городилово» объединились и создали один механизированный отряд, который работает непосредственно на заготовке кормов. Закладываем в «Городилово» и плавно переходим на «Полочаны». С третьего укоса планируется взять еще около 5 тысяч тонн.