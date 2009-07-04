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«Операция Багратион» на «Линии Сталина» (ФОТО)

04 июля 2009 17:15
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости страны, продолжатся все выходные дни.

Сегодня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» тысячи людей наблюдали за грандиозной реконструкцией событий 1944 года. Зрители увидели один из эпизодов операции «Багратион».

На военно-спортивный праздник приехали особые гости – делегация ветеранов Великой Отечественной войны из стран СНГ.

— Впечатление и вчера было замечательное, и сегодня очень хорошее. Это напоминает мне, как разведчику, боевые действия, в которых мне приходилось участвовать. Играли почти так, как в действительности и бывало, — заявил Юлюс ДЕКСНИС, председатель организации ветеранов ВОВ Литвы.

операция Багратион

операция Багратион

операция Багратион

операция Багратион

операция Багратион

Операция Багратион

Операция Багратион

Операция Багратион

# общество # Фотофакт

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