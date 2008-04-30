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Операционная на замке

30 апреля 2008 17:59
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Сотрудники Госконтроля по Брестской области только начали проверку медицинских учреждений и уже выявили целый ряд нарушений.

Так в Ляховичской районной больнице реконструкцию операционного  отделения по документам должны были завершить еще в прошлом году. Однако на деле все оказалось иначе. Ляховичская районная больница вошла в республиканскую программу реконструкции операционных и реанимационных отделений. Еще в 2007 году здесь должны были  прозвучать торжественные фанфары по поводу открытия новых блоков. На деле все оказалось  иначе. С опозданием завершили реконструкцию реанимационного отделения. 

Тендер на проведение реконструкции  выиграла одна из столичных  фирм. Но выполнить весь объем работ строительная группа оказалась не в силах.  Реконструкция затянулась на 1,5 года, новое оборудование простаивает. Часть хранится на  складах. Еще часть своими силами установлена в старой операционной. А сама больница  полностью отказалась от плановых операций.

Сегодня строительные работы проводит местное СПМК. Строители планируют сдать в эксплуатацию объект в мае.

Сотрудникам госкотроля по Брестской области еще предстоит проверить 9 медицинских учреждений. После этого будут сделаны выводы как  в рамках программы  рационально и эффективно использованы выделенные средства.

# общество

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