Операционная на замке

Сотрудники Госконтроля по Брестской области только начали проверку медицинских учреждений и уже выявили целый ряд нарушений.

Так в Ляховичской районной больнице реконструкцию операционного отделения по документам должны были завершить еще в прошлом году. Однако на деле все оказалось иначе. Ляховичская районная больница вошла в республиканскую программу реконструкции операционных и реанимационных отделений. Еще в 2007 году здесь должны были прозвучать торжественные фанфары по поводу открытия новых блоков. На деле все оказалось иначе. С опозданием завершили реконструкцию реанимационного отделения.

Тендер на проведение реконструкции выиграла одна из столичных фирм. Но выполнить весь объем работ строительная группа оказалась не в силах. Реконструкция затянулась на 1,5 года, новое оборудование простаивает. Часть хранится на складах. Еще часть своими силами установлена в старой операционной. А сама больница полностью отказалась от плановых операций.

Сегодня строительные работы проводит местное СПМК. Строители планируют сдать в эксплуатацию объект в мае.

Сотрудникам госкотроля по Брестской области еще предстоит проверить 9 медицинских учреждений. После этого будут сделаны выводы как в рамках программы рационально и эффективно использованы выделенные средства.

