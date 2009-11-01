Опальный экс-премьер Таиланда рассылает SMS гражданам страны

Несколько сот жителей Таиланда сегодня получили короткие смс-сообщения от экс-премьера Таксина Чинавата, находящегося в бегах. «У меня все отлично, я живу в Дубаях, - говорится в сообщениях политика. - Думаю о вас и благодарю за поддержку».

Чинават был свергнут с поста в 2006 году в результате бескровного военного переворота, после чего был приговорен к двум годам тюремного заключения за коррупцию. Политик бежал из страны в августе 2008 года и в настоящий момент разыскивается полицией. Правительство королевства пока безрезультатно пытается добиться его экстрадиции. В тоже время Чинават открыто заявляет, что «будет продолжать борьбу за власть и намерен вернуться в страну победителем».

Кроме sms-сообщений, Чинават использует для общения со своими последователями телефонную связь, собирая тысячи человек на стадионах столицы, а также интернет-портал Twitter, где размещена его страница с фотографиями. Ежедневно политик обновляет ее, рассказывая о своих передвижениях и планах, а также публикуя «рекомендации» правительству страны. В настоящий момент в планах Чинавата организовать в виртуальной сети телеконференцию для общения в реальном времени, сообщает NEWSru.com.

Сразу после отправки сообщения, представитель Чинавата, бывший глава МИД Ноппадон Патама обратился к правительству с призывом «не нервничать по поводу поступков экс-премьера, так как они не имеют отношения к политике». «Это был дружеский жест», - добавил он.