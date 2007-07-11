ООН разрушает общественные стереотипы

Социологические исследования в ряде европейских стран говорят о нежелании мужчин участвовать в делах семейных.

Причина - общественное мнение, относительно роли сильного пола в обществе. Сегодня во Всемирный день народонаселения Организация Объединенных наций напомнила мужчинам о том, что на свете всего важнее.

Говоря о мужских профессиях учебники психологии, упоминают о повышенном риске и умении адекватно реагировать на агрессивные изменения среды. Правда, в тех же учебниках все чаще появляются статьи о перераспределении мужских и женских ролей и даже о существующем сегодня равенстве полов. В этой связи вопрос о том кто в доме хозяин, стоит особенно остро.

Список мужских обязанностей ООН в этом году увеличила на четыре пункта. Дела семейные для сильного пола, отныне, должны стать делом чести.

По данным социологических опросов в пяти европейских странах женщины выполняют 60% домашних работ, мужчины - 40. В вопросе о воспитании детей, роли распределяются несколько иначе. Малышам до 6 лет внимание уделяют 80% отцов. Детям от семи до 17 везет меньше, в их воспитании участвует едва ли половина мужчин.

О том, "что на свете всего важнее", должны напомнить специальные программы. Декретный отпуск по уходу за ребенком для отцов - одна из них. Правда, 80% мужчин по итогам того же соцопроса ООН, не планируют заняться воспитанием вплотную.

Мужчина должен обрести новую роль в обществе, заявляет ООН. Уже готовы проекты и ряд программ, направленных на защиту и поддержку отцов. Только, готово ли к ним общество, и сами мужчины.