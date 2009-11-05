ООН эвакуирует из Кабула более половины своих сотрудников

В связи с недавней атакой террористов на одно из зданий ООН в Кабуле руководство организации решило эвакуировать более половины своих сотрудников-иностранцев.

Известно, что в представительстве ООН в Афганистане работает около 1100 иностранцев, которые проживают в специальных гостевых домах. На ближайшие 3-4 недели 600 второстепенных сотрудников будут перебазированы в более безопасные места, в Афганистане или за его пределами. За это время охрана представительств будет усилена, сообщает NEWSru.com.

28 октября группа боевиков из движения «Талибан» прорвалась в представительство ООН в центре Кабула и захватила заложников. Террористы успели убить десять заложников, в том числе пятерых сотрудников дипмиссии. Часть из них прибыла в Афганистан специально для работы на втором туре президентских выборов, которые талибы назвали «проамериканскими».