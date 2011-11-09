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ООН: Беларусь по индексу человеческого развития занимает 65-е место среди 187-ми государств мира, опережая все страны СНГ

09 ноября 2011 17:17
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Новости Беларуси. Об этом сообщил представитель ООН-ПРООН в Беларуси Антониус Брук на презентации Доклада о человеческом развитии за 2011 год.

При расчете индекса развития человеческого потенциала учитываются ожидаемая продолжительность жизни в стране, уровень грамотности и уровень жизни населения.

Положение Беларуси в рейтинге стабильно на протяжении пяти лет. Далее за нашей страной идут Россия, Казахстан, Грузия, Украина, Армения, на 91-м месте Азербайджан. В основу рейтинга легли данные за 2009 год. В Минэкономики Беларуси отметили, что поставлена задача по вхождению Беларуси в число 50-ти лучших стран по индексу человеческого развития, для этого уже реализуется комплекс мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белоруссия

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