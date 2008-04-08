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Они знают, как сделать досуг детей интересным и полезным

08 апреля 2008 07:49
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В Минске чествовали победителей конкурса "Столичный учитель - столичному образованию" в номинации "Педагог года внешкольного учреждения". Всего в состязании приняли участие около ста профессионалов. В финал вышли 12. Все они мастера-кружковцы. Под их чутким руководством дети учатся петь, танцевать и познают тонкости ремесла. Поэтому самым главным испытанием и был мастер-класс.

Победителем стала Елена Воробьева, руководитель кружка спортивного танца "Аллигатор" из Ленинского района столицы. По ее мнению, главное в работе - талант.
# общество

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