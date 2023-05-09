Они защищали Севастополь ценой своих жизней. Имена героев-белорусов, которые сражались в этом городе

– Это первые. За боевые заслуги. Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу Латохе было 16 лет. Из родного села Нижнее в Брянской области его забрали фашисты. Вместе с другими советскими детьми подростка хотели угнать в Германию.

Михаил Латоха, ветеран Великой Отечественной войны:

Вот ночью едем с ребятами, а все же одноклассники, можно сказать, из одного села. И вот один предлагает: давай вырежем в вагоне отверстие, чтобы спускаться туда. Я говорю, что нет гарантии, что ты живой останешься при спуске. На одном из поворотов железной дороги Михаилу Латохе удалось сбежать. Юноша скрылся под свист пуль и шум состава.

Михаил Латоха:

И вот захожу, деревня Коркать, это в Беларуси. Попросил у хозяйки покушать, но я правду не таил, рассказал хозяйке все, а она, оказывается, жена командира взвода партизанского. После нескольких проверок Михаил Степанович попал в отряд. Оружие раздобыл самостоятельно – в первом бою у крепости Остроленка на реке Нарев. Спустя время вместе с товарищами присоединился к Красной армии. Севастополь полон историй об отважных защитниках. Одна из них об участнике обороны города-героя, летчике Михаиле Авдееве.

Станислав Рузаев, главный научный сотрудник ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»:

Уроженец Могилевской области, белорус, как он пишет про свою национальность. На момент присвоения звания Героя Советского Союза, это июнь 1942 года, он совершил более 300 боевых вылетов, сбил 5 самолетов противника лично и несколько самолетов в группе. К окончанию войны, к 1945 году, количество вылетов достигло 500 уже. После окончания войны Михаил Авдеев получил звание генерал-майора авиации, продолжил службу и даже написал несколько книг. Еще один активный участник обороны города родом из Могилева – Константин Радовский. Он закончил артиллерийские курсы, а после судьба привела его в Севастополь. Здесь и застигла Великая Отечественная.

Станислав Рузаев:

Во время обороны был командиром 1-го артиллерийского дивизиона береговой обороны, куда входили две бронебашенные батареи, как раз 30-я и 35-я, хорошо нам известные. И за участие в обороне он был награжден двумя орденами: орден Красного знамени и орден Красной Звезды. Под руководством Константина Радовского батареи уничтожили до 25 танков, 6 батальонов пехоты, 6 самолетов. И это еще не все цифры. Оборона города длилась больше 250 дней – его защищали гораздо дольше, чем освобождали. Советский народ так хотел изгнать врага с родной земли, что к началу крымской наступательной операции сила и отвага достигли апогея. Вытеснив врага из Балаклавы в апреле 1944-го, красноармейцы двинулись на Севастополь.

Анна Кирщеня, корреспондент телеканала «Крым24»:

Каменистые склоны, несколько линий вражеских укреплений и большое сосредоточение вермахта делали эту местность почти неприступной. После тщательной подготовки Красная армия начала штурм Сапун-Горы. 7 мая 1944 года здесь прошло одно из самых кровопролитных сражений. Советские войска наступали со стороны Балаклавы, одновременно пытаясь отвоевать еще одну ключевую высоту – горную, били по неприятелю с неба и с земли. Одним из штурмовиков был летчик Константин Абазовский. Он родился в Витебском районе Беларуси. До войны был учителем, но, имея образование летного училища, не смог остаться в стороне. Красноармеец участвовал в разных боях, в том числе и за Севастополь. Город-герой освободили 9 мая 1944 года. И молодой офицер отправился дальше.

Станислав Рузаев:

Константин Антонович в частности пишет: «В суровых условиях Отечественной войны мы твердо решили, что никакие трудности, какими бы они ни были сложными, мы не откажемся от своей конечной цели, мы уверены, что пошли по правильному пути».