Они защищали Севастополь ценой своих жизней. Имена героев-белорусов, которые сражались в этом городе

– Это первые. За боевые заслуги.
Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу Латохе было 16 лет. Из родного села Нижнее в Брянской области его забрали фашисты. Вместе с другими советскими детьми подростка хотели угнать в Германию.
– Это первые. За боевые заслуги.
Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу Латохе было 16 лет. Из родного села Нижнее в Брянской области его забрали фашисты. Вместе с другими советскими детьми подростка хотели угнать в Германию.
Михаил Латоха, ветеран Великой Отечественной войны:
Вот ночью едем с ребятами, а все же одноклассники, можно сказать, из одного села. И вот один предлагает: давай вырежем в вагоне отверстие, чтобы спускаться туда. Я говорю, что нет гарантии, что ты живой останешься при спуске.
На одном из поворотов железной дороги Михаилу Латохе удалось сбежать. Юноша скрылся под свист пуль и шум состава.
Михаил Латоха:
И вот захожу, деревня Коркать, это в Беларуси. Попросил у хозяйки покушать, но я правду не таил, рассказал хозяйке все, а она, оказывается, жена командира взвода партизанского.
После нескольких проверок Михаил Степанович попал в отряд. Оружие раздобыл самостоятельно – в первом бою у крепости Остроленка на реке Нарев. Спустя время вместе с товарищами присоединился к Красной армии. Севастополь полон историй об отважных защитниках. Одна из них об участнике обороны города-героя, летчике Михаиле Авдееве.
Станислав Рузаев, главный научный сотрудник ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»:
Уроженец Могилевской области, белорус, как он пишет про свою национальность. На момент присвоения звания Героя Советского Союза, это июнь 1942 года, он совершил более 300 боевых вылетов, сбил 5 самолетов противника лично и несколько самолетов в группе. К окончанию войны, к 1945 году, количество вылетов достигло 500 уже.
После окончания войны Михаил Авдеев получил звание генерал-майора авиации, продолжил службу и даже написал несколько книг. Еще один активный участник обороны города родом из Могилева – Константин Радовский. Он закончил артиллерийские курсы, а после судьба привела его в Севастополь. Здесь и застигла Великая Отечественная.
Станислав Рузаев:
Во время обороны был командиром 1-го артиллерийского дивизиона береговой обороны, куда входили две бронебашенные батареи, как раз 30-я и 35-я, хорошо нам известные. И за участие в обороне он был награжден двумя орденами: орден Красного знамени и орден Красной Звезды.
Под руководством Константина Радовского батареи уничтожили до 25 танков, 6 батальонов пехоты, 6 самолетов. И это еще не все цифры. Оборона города длилась больше 250 дней – его защищали гораздо дольше, чем освобождали. Советский народ так хотел изгнать врага с родной земли, что к началу крымской наступательной операции сила и отвага достигли апогея. Вытеснив врага из Балаклавы в апреле 1944-го, красноармейцы двинулись на Севастополь.
Анна Кирщеня, корреспондент телеканала «Крым24»:
Каменистые склоны, несколько линий вражеских укреплений и большое сосредоточение вермахта делали эту местность почти неприступной. После тщательной подготовки Красная армия начала штурм Сапун-Горы. 7 мая 1944 года здесь прошло одно из самых кровопролитных сражений. Советские войска наступали со стороны Балаклавы, одновременно пытаясь отвоевать еще одну ключевую высоту – горную, били по неприятелю с неба и с земли.
Одним из штурмовиков был летчик Константин Абазовский. Он родился в Витебском районе Беларуси. До войны был учителем, но, имея образование летного училища, не смог остаться в стороне. Красноармеец участвовал в разных боях, в том числе и за Севастополь. Город-герой освободили 9 мая 1944 года. И молодой офицер отправился дальше.
Станислав Рузаев:
Константин Антонович в частности пишет: «В суровых условиях Отечественной войны мы твердо решили, что никакие трудности, какими бы они ни были сложными, мы не откажемся от своей конечной цели, мы уверены, что пошли по правильному пути».
Это письмо Константин Абазовский адресовал матери в апреле 1944-го. В октябре того же года он погиб в Прибалтике. Звание Героя Советского Союза за оборону и освобождение Севастополя получили 6 белорусов. Их подвиги в городе помнят и рассказывают о них подрастающему поколению.