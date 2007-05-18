Они всегда готовы!

Почетное звание пионера получили сегодня самые активные ребята из всех областей Беларуси. Торжественная линейка, посвященная 85-летию Всесоюзной пионерской организации, состоялась на площади Победы в Минске. В ней приняли участие сводные областные и Минская городская пионерские дружины, ветераны детского и молодежного движения, представители Батальона белорусских орлят, общественных объединений. Почетные гости и активисты пионерского движения возложили венок и гирлянды к монументу-обелиску и почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Сегодня БРПО стала одной из самых крупных детских организаций Беларуси. В ее рядах насчитывается более полумиллиона школьников.