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Они пожертвовали жизнью ради мира:

16 марта 2007 11:46
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В Минске проходят торжества в честь 20-летия образования Белорусского общественного объединения ветеранов. К памятному знаку "Беларусь Партизанская" 16 марта были возложены цветы. Среди участников мероприятия представители трудовых коллективов, школьники и ветераны Великой Отечественной, труда, а также Герои Советского Союза.
После возложения состоялся торжественный прием минских школьников в ряды БРСМ и пионерской организации.
Такие встречи поколений весьма важны для них, подчеркнули бывшие фронтовики. К слову,  в Минской городской организации ветеранов около 280 тысяч человек.
# общество

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