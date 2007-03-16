Они пожертвовали жизнью ради мира:

В Минске проходят торжества в честь 20-летия образования Белорусского общественного объединения ветеранов. К памятному знаку "Беларусь Партизанская" 16 марта были возложены цветы. Среди участников мероприятия представители трудовых коллективов, школьники и ветераны Великой Отечественной, труда, а также Герои Советского Союза.

После возложения состоялся торжественный прием минских школьников в ряды БРСМ и пионерской организации.

Такие встречи поколений весьма важны для них, подчеркнули бывшие фронтовики. К слову, в Минской городской организации ветеранов около 280 тысяч человек.