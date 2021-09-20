«Они перестраиваются на совершенно новый формат ведения боевых действий». Белорусский аналитик о западных странах

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Здесь надо понимать, что есть два варианта развития событий. Либо это типичная война, которую человечество не раз проходило, чтобы установить новый статус-кво, либо это некое согласование. Это согласование мы сейчас видим. Мы обсуждаем Афганистан. Давайте просто станем на место тех же американцев или коллективного Запада и зададимся вопросом: здесь мы, в этом богатом регионе, богатом ценными металлами, природными ресурсами вдруг резко принимаем решение выйти. Зачем нам это делать? Логики нет. Мы вкинули туда миллиарды долларов, оставили вооружение, резко начали выводить. Для чего это? Чтобы показать нашу слабость? Нет. Все в действительности объясняется тем, – и это многие эксперты сейчас объясняют – что коллективный Запад, крупные корпорации понимают только один вопрос. Что у них в ближайшие три года будет ключевое столкновение между Китаем, Россией, Индией и ЕС. Они сейчас понимают, что они слабы. Да, Китай сильный, в объединении с Россией сильный, с Индией сильный, если еще и ЕС подтянуть, то тоже сильный. Значит, они уже начинают слабеть. Значит, в ближайшие три года им надо полностью провести реконструкцию их экономики, политики и взаимосвязей. Поэтому идет сейчас объединение англосаксонского мира. Вывод всех точек, которые их тянут, якоря. Афганистан, Ирак, другие конфликтные зоны. Они выводят все ресурсы, войска, перегруппировывают их. Самое главное – цель нового соглашения, которое между Австралией, Великобританией и США, какая? Это усиление взаимоотношений в области искусственного интеллекта, информационных технологий и атомной энергетики. О чем это говорит? Они перестраиваются на совершенно новый формат ведения боевых действий. Когда танки, самолеты и вся остальная техника вообще не будет интересовать. Будет совершенно новая форма борьбы, к которой они готовятся.

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