Они оттачивали лётное мастерство, теряя боевых друзей:

65 лет назад на советскую территорию в Иваново прибыла эскадрилья французских летчиков "Нормандия - Неман". Истребительный полк воевал на советско-германском фронте в 1943-1945 годах. Во время войны они совершили более 5 тысяч боевых вылетов, провели свыше восьмисот воздушных боев, сбили 280 и повредили 80 фашистских самолетов.

За отличия в боях при форсировании реки Нёман полку было присвоено наименование "Нёманский". Двое погибших летчиков похоронены на белорусской земле.

В музее Великой Отечественной войны разместился стенд, посвященный этому легендарному полку. Музей и пионерская дружина "Нормандия-Неман" есть в средней школе №9 города Борисова.