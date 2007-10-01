Они нуждаются в нашей помощи и поддержке

В стране стартовала Республиканская благотворительная акция Белорусского общества Красного Креста "Забота". Ее цель - оказать материальную и психологическую поддержку одиноким пожилым и больным людям, привлечь внимание общественности к проблемам людей, находящихся в наиболее трудной ситуации.

Сотрудники и волонтеры Красного Креста организуют сбор и раздачу продуктов питания, в том числе овощей; теплой одежды, средств личной гигиены и ухода. Запланировано проведение мелкого ремонта и утепление жилых помещений.