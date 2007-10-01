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Они нуждаются в нашей помощи и поддержке

01 октября 2007 10:44
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В стране стартовала Республиканская благотворительная акция Белорусского общества Красного Креста "Забота". Ее цель - оказать материальную и психологическую поддержку одиноким пожилым и больным людям, привлечь внимание общественности к проблемам людей, находящихся в наиболее трудной ситуации.
Сотрудники и волонтеры Красного Креста организуют сбор и раздачу продуктов питания, в том числе овощей; теплой одежды, средств личной гигиены и ухода. Запланировано проведение мелкого ремонта и утепление жилых помещений.
# общество

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