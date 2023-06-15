«Они нашли друг друга – зависть и недопесняры». Муковозчик об экстремистской либерде и судебной системе

Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Давайте сегодня поговорим про взаимодополнение. Например, западная техника для украинцев-бандеровцев бесплатна. Вот они ее и не жалеют. Украинцы-бандеровцы для Запада тоже с большего бесплатны. Идеальное сочетание, прям в дырочку. С человеческой точки зрения – цинично до негуманности. С западной – взаимовыгодный союз, прям союз угля и стали. Как пелось когда-то: «Ты – мелодия, я – баян, ты – Роксана, я – Бабаян». Идеальное взаимодополнение. Известный нам Пал Падлыч на днях похвастался, что когда-то «слил черный список» – непонятно, какой и невесть кому, но слил. Когда сидел в кабинете. Затем списки с «Байпола» тоже были слиты. И тоже невесть кому. А Падлыч снова сидел «у кабiнэце, у прахадном». Можно, конечно, делать вид, что вот сейчас поднимем всех на уши и найдем еще одну крысу. Но человек уже привык так зарабатывать. Для него по жизни своих нет, есть клиенты и материалы на продажу.

Зато Вольский, Стыльский и Пугач в сотый раз пожаловались, как их щемил крывавы рыжым, как же он их щемил. Как не давали петь знаменитые на весь мир шлягеры, как прятали народ ад музыкаў. Морды у каждого сытые, все живые, ни дня в жизни руками не работали. Это просто зависть к другим, более талантливым. Черная зависть, под цвет тех сказочно-мифических списков. Они нашли друг друга – зависть и недопесняры. Раньше такие сидели в «мутным глазе» и бухтели друг другу: «Юрик, ты гений!» Теперь времена изменились – они то же самое делают по заграницам.

Андрей Муковозчик:

Там, где им никто ни возразить не может, ни просто спросить: ты хто? Там, где пишут вот такое, например: «Британский журналист Ник Старди подал на британскую телекомпанию в суд». Этот фрилансер снимал для них кино в Украине. Зачем? Как говорится, «хотелось деньжат по легкому срубить». Фильма пока нет. Зато есть «тяжелая травма мозга, полученная во время ДТП, которое случилось во время съемок». Юристы делают все, чтобы не платить компенсацию. Одна из линий защиты, говорят, такая: коль этот Nick сам поехал к бандеровцам, то тяжелая травма головного мозга имелась и до начала съемок и британская медиакорпорация тут ни при чем! Одно подходит к другому, не находите? «Мосгорсуд 13 июня приговорил Виталия Кольцова к шести годам колонии». В мае 2022 года на площади Революции он бросил две бутылки с зажигательной смесью в автобусы с силовиками. А после задержания этот гранатометчик заявил, цитирую, что «хотел совершить символический поджог у знак пратэста и не планировал причинить кому-либо вред». Наверное, потому и две бутылки, заботливо снаряженные и принесенные с собой, чтобы уж наверняка. Не причинить. Один в один ведь с нашими невероятными, правда? Что этот, что те. Даже интонации схожи.

Андрей Муковозчик:

Дальше – больше. «Присяжные отказались признать Кольцова виновным в покушении на 12 силовиков, но посчитали виновным в умышленном поджоге автозака». Что в головах у присяжных, какая либерда, сами можете представить, тут без комментариев. В итоге прокурор просил 19 лет, сатрапы дали шесть, как пишут, «проигнорировав мнение присяжных о снисхождении». Что здесь взаимодополняемо? То, как пишет о террористе российская либерда. Точно так же она пишет, как и бывшие белорусские, а ныне экстремистские медиаресурсы. «Москвич Кольцов – выпускник философского факультета РГГУ и отец троих детей». Каждое слово здесь вопиет о невиновности. А 12 парней в форме – чего их жалеть, право слово. Автобуса (имущества) и то жальче.