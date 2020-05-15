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«Они мое счастье, моя надежда, опора». Многодетной маме из Витебска вручили орден

15 мая 2020 15:21
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Новости Беларуси. 15 мая в Витебске двум многодетным мамам вручили ордена Матери. Евгения Козлова и Анна Акимова растят пятерых детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они мое счастье, моя надежда, опора». Многодетной маме из Витебска вручили орден-1

Многодетная мама из Витебска: «Всегда хотела большую семью, и один, два, три ребёнка – это не предел»

Праздничным этот день стал и для детей орденоносных мам. Так, в 103-й витебской воздушно-десантной бригаде, где работает Евгения Козлова, провели экскурсию для семьи старшины-санинструктора.

«Они мое счастье, моя надежда, опора». Многодетной маме из Витебска вручили орден-4

Евгения Козлова, обладательница ордена Матери:
Для меня вот моя награда. Они мое счастье, моя надежда, опора. Старший сын хотел стать медиком, у него, к сожалению, немножко не получилось, и он решил уйти в IT. Не жалеешь?
– Нет, мне нравится.
– Олег у нас хочет стать военным. Но это с пеленок военный какой-то, он как родился, у него все было военное. Аня любит спорт, она активная очень, любит бегать, прыгать, заниматься. Подвижная. Малыши пока непонятно, им еще четыре годика. Но в любом случае поддержим все начинания.

«Они мое счастье, моя надежда, опора». Многодетной маме из Витебска вручили орден-7

В Витебской области уже вручили почти 800 орденов Матери, 35 – только в 2020 году. Всего же в Беларуси без малого 10 тысяч обладательниц высокой государственной награды. 

# Дети и родители # общество # Евгения Козлова # Фотофакт

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