«Они мое счастье, моя надежда, опора». Многодетной маме из Витебска вручили орден

Новости Беларуси. 15 мая в Витебске двум многодетным мамам вручили ордена Матери. Евгения Козлова и Анна Акимова растят пятерых детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетная мама из Витебска: «Всегда хотела большую семью, и один, два, три ребёнка – это не предел»

Праздничным этот день стал и для детей орденоносных мам. Так, в 103-й витебской воздушно-десантной бригаде, где работает Евгения Козлова, провели экскурсию для семьи старшины-санинструктора.