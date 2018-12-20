Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса

Игнатий Михедко мало чем отличается от своих сверстников. Кроме того, что в свои 18 уже управляет собственной кофейней. История этого бизнеса на зернах началась около месяца назад, а вот подготовка к открытию у парня заняла больше года.

Игнатий Михедко, молодой предприниматель:

Хотелось все-таки создать что-то очень высокого качества. С продуманными напитками, способами подачи, качеством. Это все очень требует вложений в себя. То есть обучение это все-таки недешевое занятие, тоже требующее времени, сил. В общем, тяжело жилось.

Как показывает практика, тяжело в учении, легко в продажах. Кстати, в погоне за светлым будущим парень сознательно отказался от помощи родителей. Игнатий Михедко:

Год-два я не поддерживал контакт с семьей, жил отдельно.

Когда ты осознаешь, что тебе могут принести, подать, что-то за тебя сделать, это не воспитывает. В определенный момент это понял и просто сменил образ жизни на самостоятельный. Однако со всеми правовыми нюансами в 17 лет справится далеко не каждый, а потому с бумагами для открытия собственного дела Игнатию все-таки помогала мама. Игнатий Михедко:

У меня мама юрист. В плане документов я попросил ее помочь с заведением, она дала пару советов и приняла непосредственное участие в плане договоров, соглашений и по помещению она очень помогла мне.

Сегодня небольшой обителью капучино и эспрессо занимаются порядка шести человек. В команде как гуру кофейной сферы, так и совсем юные бариста. Анжелика Синькевич, бариста:

Чему-то мы учимся у тех, кто помладше, то есть попроще относиться к вещам. Они учатся у нас –и веселее становится как-то работать в команде.

Кстати, небольшая кофейня обошлась в кругленькую сумму. Только на оборудование ушло больше 20 000 рублей. Однако, со слов юных экспертов, любые затраты нипочем, если у заведения есть четко выстроенная концепция и продуманный бизнес-план. Даже на тестовом этапе ребята успели заручиться поддержкой постоянных клиентов. Фархат Сарвари, гость:

Я считаю, что у настоящего таланта нет возраста, и если ребята талантливы в 18, то это здорово. Возраст и опыт придут, если есть амбиции, желание и мотивация.

Что касается идейного вдохновителя проекта, впереди у Игнатия курсовые, новые рецепты популярного напитка, диплом в университете и борьба за минских кофеманов. Что ни говори, но в столь юном возрасте собственное дело это как минимум хороший опыт, а в перспективе и процветающая франшиза.

Игнатий Михедко:

В принципе надо 4 вопроса себе задавать, когда ты решаешься сделать что-то серьезное:

1. что изменит кардинально твою жизнь,

2. принесет ли это пользу окружающим,

3. будет ли тебе это нравиться через 10 лет,

4. будешь ли ты на этом зарабатывать.