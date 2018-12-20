Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса

Игнатий Михедко мало чем отличается от своих сверстников. Кроме того, что в свои 18 уже управляет собственной кофейней. История этого бизнеса на зернах началась около месяца назад, а вот подготовка к открытию у парня заняла больше года.
Игнатий Михедко мало чем отличается от своих сверстников. Кроме того, что в свои 18 уже управляет собственной кофейней. История этого бизнеса на зернах началась около месяца назад, а вот подготовка к открытию у парня заняла больше года.
Игнатий Михедко, молодой предприниматель:
Хотелось все-таки создать что-то очень высокого качества. С продуманными напитками, способами подачи, качеством. Это все очень требует вложений в себя. То есть обучение это все-таки недешевое занятие, тоже требующее времени, сил. В общем, тяжело жилось.
Как показывает практика, тяжело в учении, легко в продажах. Кстати, в погоне за светлым будущим парень сознательно отказался от помощи родителей.
Игнатий Михедко:
Год-два я не поддерживал контакт с семьей, жил отдельно.
Когда ты осознаешь, что тебе могут принести, подать, что-то за тебя сделать, это не воспитывает. В определенный момент это понял и просто сменил образ жизни на самостоятельный.
Однако со всеми правовыми нюансами в 17 лет справится далеко не каждый, а потому с бумагами для открытия собственного дела Игнатию все-таки помогала мама.
Игнатий Михедко:
У меня мама юрист. В плане документов я попросил ее помочь с заведением, она дала пару советов и приняла непосредственное участие в плане договоров, соглашений и по помещению она очень помогла мне.
Сегодня небольшой обителью капучино и эспрессо занимаются порядка шести человек. В команде как гуру кофейной сферы, так и совсем юные бариста.
Анжелика Синькевич, бариста:
Чему-то мы учимся у тех, кто помладше, то есть попроще относиться к вещам. Они учатся у нас –и веселее становится как-то работать в команде.
Кстати, небольшая кофейня обошлась в кругленькую сумму. Только на оборудование ушло больше 20 000 рублей. Однако, со слов юных экспертов, любые затраты нипочем, если у заведения есть четко выстроенная концепция и продуманный бизнес-план. Даже на тестовом этапе ребята успели заручиться поддержкой постоянных клиентов.
Фархат Сарвари, гость:
Я считаю, что у настоящего таланта нет возраста, и если ребята талантливы в 18, то это здорово. Возраст и опыт придут, если есть амбиции, желание и мотивация.
Что касается идейного вдохновителя проекта, впереди у Игнатия курсовые, новые рецепты популярного напитка, диплом в университете и борьба за минских кофеманов. Что ни говори, но в столь юном возрасте собственное дело это как минимум хороший опыт, а в перспективе и процветающая франшиза.
Игнатий Михедко:
В принципе надо 4 вопроса себе задавать, когда ты решаешься сделать что-то серьезное:
1. что изменит кардинально твою жизнь,
2. принесет ли это пользу окружающим,
3. будет ли тебе это нравиться через 10 лет,
4. будешь ли ты на этом зарабатывать.
Между тем, это далеко не единственный столичный бизнес, во главе которого стоят именно студенты. В этом плане уходящий год по праву можно назвать урожайным на идеи и проекты.