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Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса

20 декабря 2018 09:48
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Игнатий Михедко мало чем отличается от своих сверстников. Кроме того, что в свои 18 уже управляет собственной кофейней. История этого бизнеса на зернах началась около месяца назад, а вот подготовка к открытию у парня заняла больше года.      

Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса -1

Игнатий Михедко, молодой предприниматель:
Хотелось все-таки создать что-то очень высокого качества. С продуманными напитками, способами подачи, качеством. Это все очень требует вложений в себя. То есть обучение это все-таки недешевое занятие, тоже требующее времени, сил. В общем, тяжело жилось.   

Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса -4

Как показывает практика, тяжело в учении, легко в продажах. Кстати, в погоне за светлым будущим парень сознательно отказался от помощи родителей. 

Игнатий Михедко:   
Год-два я не поддерживал контакт с семьей, жил отдельно.   

Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса -7

Когда ты осознаешь, что тебе могут принести, подать, что-то за тебя сделать, это не воспитывает. В определенный момент это понял и просто сменил образ жизни на самостоятельный.   

Однако со всеми правовыми нюансами в 17 лет справится далеко не каждый, а потому с бумагами для открытия собственного дела Игнатию все-таки помогала мама.    

Игнатий Михедко:   
У меня мама юрист. В плане документов я попросил ее помочь с заведением, она дала пару советов и приняла непосредственное участие в плане договоров, соглашений и по помещению она очень помогла мне.   

Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса -10

Сегодня небольшой обителью капучино и эспрессо занимаются порядка шести человек. В команде как гуру кофейной сферы, так и совсем юные бариста.     

Анжелика Синькевич, бариста:   
Чему-то мы учимся у тех, кто помладше, то есть попроще относиться к вещам. Они учатся у нас и веселее становится как-то работать в команде.    

Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса -13

Кстати, небольшая кофейня обошлась в кругленькую сумму. Только на оборудование ушло больше 20 000 рублей. Однако, со слов юных экспертов, любые затраты нипочем, если у заведения есть четко выстроенная концепция и продуманный бизнес-план. Даже на тестовом этапе ребята успели заручиться поддержкой постоянных клиентов.   

Фархат Сарвари, гость:
Я считаю, что у настоящего таланта нет возраста, и если ребята талантливы в 18, то это здорово. Возраст и опыт придут, если есть амбиции, желание и мотивация.

Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса -16

Что касается идейного вдохновителя проекта, впереди у Игнатия курсовые, новые рецепты популярного напитка, диплом в университете и борьба за минских кофеманов. Что ни говори, но в столь юном возрасте собственное дело это как минимум хороший опыт, а в перспективе и процветающая франшиза.   

Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса -19

Игнатий Михедко:    
В принципе надо 4 вопроса себе задавать, когда ты решаешься сделать что-то серьезное:
1. что изменит кардинально твою жизнь,    
2. принесет ли это пользу окружающим,
3. будет ли тебе это нравиться через 10 лет,
4. будешь ли ты на этом зарабатывать.     

Он открыл кофейню в 18 лет и делится секретами успешного бизнеса -22

Между тем, это далеко не единственный столичный бизнес, во главе которого стоят именно студенты. В этом плане уходящий год по праву можно назвать урожайным на идеи и проекты.

# Бизнес в Беларуси # общество # Игнатий Михедко # Анжелика Синькевич # Фархат Сарвари # Фотофакт # общество

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