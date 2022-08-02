«Он на ночь комбайны не гоняет». Лукашенко рассказал, как работают образцовые сельхозпредприятия
Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.
Чтобы был запас для маневра, в севообороте и экспериментах нужны пахотные земли. Малоземельные колхозы остались лишь в песенном творчестве советского периода. «На горе колхоз, под горой совхоз». Сейчас время холдингов и крупнотоварных хозяйств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое большое для тебя будущее, на что ты [Президент – Дмитрию Шабару, генеральному директору «Минскоблагросервиса» – прим. ред] должен ориентироваться. Ты должен поехать, я часто говорю, в «Дзержинский» – это наше государственное, не частное предприятие. И понимать, что тебе надо будет двигаться в эту сторону. Производство свое, обеспечение должно быть зерном. Потому что это курятина – курицу не накормишь сеном и сенажом, силосом. Надо зерно. Он столкнулся с тем, что можно купить зерно, но это в три раза дороже, чем свое. Где взять? С земли.
«Минскоблагросервис» – инвестор небедный, но подошли разумно. Старое здание оставили. Внизу – мастерские, сверху – контора. Вышло лофтово. Так надо во всем.
Александр Лукашенко:
Приехали за 20 километров поле. Посеяли – ушли. Обработали. Приехали с комбайнами, пять комбайнов или шесть. Убрали. Дождь пошел – там оставили комбайны. Вот молодец этот «Дзержинский», я наблюдаю. Он на ночь комбайны не гоняет, как у нас по стране. Приехали с машинного двора за 20 километров на комбайне, поработали – на ночь едут обратно 20 километров. 20 туда, 20 обратно – они по полю столько не наматывают. К этому мы еще не привыкли.
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