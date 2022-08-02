«Он на ночь комбайны не гоняет». Лукашенко рассказал, как работают образцовые сельхозпредприятия

Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.

Чтобы был запас для маневра, в севообороте и экспериментах нужны пахотные земли. Малоземельные колхозы остались лишь в песенном творчестве советского периода. «На горе колхоз, под горой совхоз». Сейчас время холдингов и крупнотоварных хозяйств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое большое для тебя будущее, на что ты [Президент – Дмитрию Шабару, генеральному директору «Минскоблагросервиса» – прим. ред] должен ориентироваться. Ты должен поехать, я часто говорю, в «Дзержинский» – это наше государственное, не частное предприятие. И понимать, что тебе надо будет двигаться в эту сторону. Производство свое, обеспечение должно быть зерном. Потому что это курятина – курицу не накормишь сеном и сенажом, силосом. Надо зерно. Он столкнулся с тем, что можно купить зерно, но это в три раза дороже, чем свое. Где взять? С земли.