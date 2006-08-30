Оля и Артем поправляются

Телекомпания СТВ продолжает следить за судьбой Оли и Артема Малаховских, которые пострадали при пожаре в доме №4 по переулку Калинина.

Причина - неисправная проводка холодильника. Оля и Артем были доставлены в 4-ю детскую больницу в тяжелом состоянии с нарушением дыхания.

30 августа детей перевели из реанимации в педиатрическое отделение. Там им предстоит провести еще неделю. Оля и Артем без страха идут на руки и принимают гостинцы.

Мать детей объявилась на шестой день их нахождения в лечебном учреждении. И пока только по телефону. Обещала прийти к сыну и дочери. Пока же Артем, которому год и девять месяцев, и Оля двух с половиной лет, под присмотром врачей и знакомой их бабушки. Сама бабушка находится за границей, но судьба внуков женщине не безразлична.