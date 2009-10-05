Олимпийский марафон Тихона и Девятовского

В начале декабря спортивный арбитражный суд в Лозанне вынесет окончательный вердикт в отношении белорусских спортсменов.

Обвинения наших медалистов настолько похожи, что Международный Олимпийский комитет объединил их один судебный процесс. Английский адвокат назвал дело Тихона и Девятовского однозначно выигрышным. Однако, если в Лозанне белорусских метателей молота всё-таки обвинят в применении допинга, они будут искать правду в суде в Швейцарии.

- Мы не можем рассказать все моменты, которые собираемся представить в суде. Но я совершенно уверен, что сама процедура забора проб на допинг в Пекине была серьезно нарушена. А значит, и результаты анализа не могут быть приняты к рассмотрению. Речь идет не об одной, двух или трех небольших ошибках, процедура была выстроена неправильно. Если все-таки мы оспорим результаты, то может быть большой скандал, - утверждает Майк Морган, адвокат Ивана Тихона и Вадима Девятовского.

Золотому и серебряному призёрам Пекина по окончании Олимпиады МОК вынес обвинение в применении допинга. Процесс длится уже 14 месяцев. Больше года белорусские спортсмены не имеют права участвовать в соревнованиях, при этом вина их не доказана. По словам самих молотобойцев, длительность судебного дела отрицательно сказывается на их имидже в спортивном мире.

- Очень досадно смотреть чемпионат мира - и я не могу представить, что меня там нет. Чтобы достичь такого уровня, я отдал всю жизнь. – говорит Вадим Девятовский.