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Олимпийские игры. Летние Олимпийские игры отныне будут проводиться не в июле-августе

26 октября 2010 14:12
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Об этом было объявлено на заседании исполкома МОК в Акапулько.

Также исполком одобрил возможность включения в программу зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи ряда новых дисциплин. В их число входят: прыжки на лыжах с трамплина среди женщин, фристайл хафпайп, фристайл слопстайл, сноуборд слопстайл, смешанная эстафета в биатлоне, командное фигурное катание, командная эстафета в санном спорте. Фристайл ски-кросс, который в Ванкувере являлся условной дисциплиной, отныне в олимпийской программе  на постоянной основе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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