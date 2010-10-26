Олимпийские игры. Летние Олимпийские игры отныне будут проводиться не в июле-августе

Об этом было объявлено на заседании исполкома МОК в Акапулько.

Также исполком одобрил возможность включения в программу зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи ряда новых дисциплин. В их число входят: прыжки на лыжах с трамплина среди женщин, фристайл хафпайп, фристайл слопстайл, сноуборд слопстайл, смешанная эстафета в биатлоне, командное фигурное катание, командная эстафета в санном спорте. Фристайл ски-кросс, который в Ванкувере являлся условной дисциплиной, отныне в олимпийской программе на постоянной основе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».