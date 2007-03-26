Олимпийцы-интеллектуалы выходят на финишную прямую

С 26 марта в Минске начинается заключительный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.Школьники и учащиеся будут состязаться по русскому языку, физике и астрономии. Всего участие в этом интеллектуальном соревновании примут более 250 человек из всех регионов Беларуси. Помимо учебной, подготовлена и обширная развлекательная программа. Ребята посетят Национальную библиотеку, художественный музей. Будут также организованы тематические экскурсии по Минску.