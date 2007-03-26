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Олимпийцы-интеллектуалы выходят на финишную прямую

26 марта 2007 08:01
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С 26 марта в Минске начинается заключительный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.Школьники и учащиеся будут состязаться по русскому языку, физике и астрономии. Всего участие в этом интеллектуальном соревновании примут более 250 человек из всех регионов Беларуси. Помимо учебной, подготовлена и обширная развлекательная программа. Ребята посетят Национальную библиотеку, художественный музей. Будут также организованы тематические экскурсии по Минску.
# общество

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