Ольга Сергеева: В 2010 году в Конституционный Суд поступило 1181 обращение. Из них лишь 50 – от юридических лиц

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает судья Конституционного Суда республики Беларусь Ольга Сергеева.

17 лет – это много или мало для Конституции?

Ольга Сергеева: Вопрос, конечно, философский – много это или мало. Ведь история имеет очень много примеров. Конституция США принята в 1787 году. И она до сих пор действует. Например, во Франции на протяжении двух столетий было принято 16 Конституций. Все зависит от условия развития того или иного государства и общества в нем.

Конечно, с точки зрения нашей республики, молодой, которая получила независимость после Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь в 1990 году, и принята она в 1994 году, наша Конституция, безусловно, молодая.

Насколько часто к вам обращаются простые граждане с просьбой подтвердить свои права, с просьбой разрешить какую-то ситуацию? Потому что в понятии «обыватель» Конституционный Cуд – вершина правосудия. Насколько сейчас такие обращения обоснованы?

Ольга Сергеева: Безусловно, граждане к нам постоянно обращаются. Количество таких обращений ежегодно у нас превышают тысячи. В прошлом году, например, к нам поступило 1181 обращение. Из них лишь 50 – обращения юридических лиц. Все остальные – обращения граждан.

Есть и коллективные обращения, которые подписаны сотнями людей.

Для многих Конституционный Cуд – это некая вершина. И если нигде не разрешается вопрос, то только Конституционный Cуд может решить эту проблему.

Например, трудовой вопрос: восстановление на работе. Признано, что предприятие правильно сделало, что уволило сотрудника. Имел место прогул. Но человек полагает, что обосновал этот прогул. Тем не менее, он обжаловал решение в Областном суде, дошел до Верховного Cуда. Такой гражданин обращается в Конституционный Cуд и просит пересмотреть решение, отменить его или принять новое. Варианты просьб граждан бывают самые разные.

Многие сравнивают Конституцию с хорошим вином: чем старше, тем лучше. Многие сравнивают с живым организмом, который развивается. А насколько Конституция, применительно к белорусской, соответствует духу времени? В чем заключается ваша повседневная работа?

Ольга Сергеева: Можно привести сколько угодно примеров на этот счет. Например, Конституция предусматривает и гарантирует, провозглашает право граждан на жилище. И далее Конституция говорит, что это право обеспечивается государственным, частным жилищным строительством. Государство способствует приобретению гражданами жилья. Эта норма в каждом периоде развития государства может быть наполнена самыми разными положениями о претворении ее в жизнь.

В советское время у нас предоставлялось жилье по договорам найма. Не было частного строительства как сейчас. Сейчас можно реализовать свое право на жилище путем приобретение в частную собственность или строительства жилья.

Или меры государственной поддержки. Они на каждом этапе бывают разные, в зависимости от возможностей государства. В начале это были только ссуды, то есть гражданину, получив поддержку от государства, нужно было все равно вернуть эту сумму, хоть и без процентов. Затем появились у государства возможности, и оно стало предоставлять безвозмездные субсидии, которые не нужно было возвращать.

Таким образом, по мере развития государства, развития социально-экономических отношений, нормы Конституции дополняются. Нельзя сказать, что они изменяются. Они остаются неизменными, но наполняются новым, более полным содержанием, которое способствует реализации права на жилище.