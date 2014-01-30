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Ольга Чемоданова (начальник по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома): «Проблема подростковая была, есть и будет существовать»

30 января 2014 10:54
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Ольга Чемоданова, начальник по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома, лауреат премии «За духовное возрождение-2013» в гостях у программы «Утро» на СТВ.

Ольга Чемоданова:
Моя служебная деятельность началась в 1999 году, я пришла работать на должность участкового инспектора в инспекцию по делам несовершеннолетних. Настолько мне эта работа была по душе, настолько я прониклась любовью к этому делу, что до сегодняшнего дня я  отдаю себя полностью благородному делу — работе с детьми, причем с особой категорией детей, с родителями. Если первоначально я была просто участковый инспектор по делам несовершеннолетних, то с 2006 года я возглавляю инспекцию по делам несовершеннолетних Минского райисполкома УВД. 

В чем суть подростковой проблемы? Это генетика, это безразличие родителей, безразличие школьных педагогов?    

Ольга Чемоданова:
Сегодня, наверное, это все можно рассмотреть в комплексе. Это и проблема отчасти родителей, отчасти проблема и школы, общества, в котором находится ребенок, поэтому все факторы должны быть взаимосвязаны. Кто-то в силу своей занятости, отсутствия свободного времени не столь достаточно уделяет времени своим детям и, конечно, в большинстве случаев родитель сталкивается с проблемой. С проблемой непослушания, это самое простое, сначала поведенческие какие-то мотивы проявляются у ребенка. В большинстве случаев это бывает протест. Протест по отношению к своим родителям, самореализация происходит у подростка таким образом, когда он хочет показать себя другим, значимым как для общества, так и для родителей. Поэтому говорить, что кто-то в чем-то упускает вопрос воспитания, я думаю, что это будет неверно. Скорее всего, что сегодня проблема общая  как для общества, так и для семьи, так и там, где обучается ребенок.

За время Вашей службы, Вы можете отследить, как поменялись дети, больше ли стало малолетних преступников, тенденция какая-то есть?

Ольга Чемоданова:
Очень сложно говорить о каких-то вообще тенденциях. Так или иначе, время  не стоит на месте, все меняется, в том числе взгляды детей также изменчивы, как и взрослых. Если мы вспомним, поговорим с нашими мамами, родителями, они совсем иное выражают свое мнение к тому, что происходит сейчас. Аналогично в обществе и подростковом.
Мне кажется, что проблема подростковая была, есть и будет существовать. Подростковый возраст самый сложный и избежать его не может никто.

# общество # Дети и родители

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