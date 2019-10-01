Олег Руммо: «Бегаю на эллипсе, который меньше всего даёт нагрузку на мои уставшие от работы межпозвоночные диски»

Врач откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Есть ли у Вас какие-то развлечения, хобби – что-то за работой, не связанное с ней?

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Я говорил, что считал себя неплохим футболистом, считал себя неплохим хоккеистом.

Вадим Щеглов:

Вы сейчас спортом занимаетесь по-прежнему?