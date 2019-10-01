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Олег Руммо: «Бегаю на эллипсе, который меньше всего даёт нагрузку на мои уставшие от работы межпозвоночные диски»

01 октября 2019 13:43
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Врач откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Есть ли у Вас какие-то развлечения, хобби – что-то за работой, не связанное с ней?

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Я говорил, что считал себя неплохим футболистом, считал себя неплохим хоккеистом.

Вадим Щеглов:
Вы сейчас спортом занимаетесь по-прежнему?

Олег Руммо: «Бегаю на эллипсе, который меньше всего даёт нагрузку на мои уставшие от работы межпозвоночные диски»-1

Олег Руммо:
Немножко, иногда. Любил подвижные игры, в том числе, волейбол, баскетбол. И вот волейбол и баскетбол из подвижной игры сейчас для меня стал неподвижной, потому что – на диване, в основном, воспринимается в сидячем либо в лежачем положении. Но я очень люблю следить за этими баталиями, особенно по телевизору. А вот что касается каких-то физических упражнений в виде силовых тренировок либо в виде бега зимой на лыжах, а летом уже пару лет как, позвоночник не позволяет, поэтому я бегаю на эллипсе, который меньше всего даёт нагрузку на мои уставшие от работы межпозвоночные диски. Но вот этим я занимаюсь регулярно.

Я 4-5 раз в неделю обязательно занимаюсь спортом, и примерно по часу в эти пять дней уделяю спортивным мероприятиям, которые делю равномерно. 20-30 минут силовой тренировки и примерно полчаса – это кардиотренировка либо беговая какая-то тренировка, для того чтобы поддерживать себя в форме. Иначе невозможно было бы выдерживать такие нагрузки и работать.

# Врачи Беларуси # Олег Руммо

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