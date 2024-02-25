Олег Романов: белорусское общество полностью вложилось и в агитационный процесс, и в голосование!

В чем абсолютно прав Лукашенко? Почему белорусы активно пошли голосовать? И что значит для страны эта электоральная кампания? Григорий Азаренок и Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь». Проект «МЫ!» «Выборы – это не формальность»

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Я думаю, что белорусское общество полностью вложилось в этот процесс, и в его подготовительную фазу, и в агитационный процесс, и, собственно, в голосование. И очень высокая явка была на этапе досрочного голосования. Люди активно пошли голосовать, потому что понимали, что это принципиально важно для нашей страны. И вот когда я работал на встречах с коллективами трудовыми, с избирателями, с гражданами, везде звучала эта мысль, что сейчас выборы – это не формальность. Они никогда и не были формальностью, они всегда были важным вкладом в развитие нашего общества. Но сейчас пришло понимание того, что это определяет нашу судьбу, наше будущее, каким оно будет. А за свое будущее, за будущее своих детей люди готовы бороться. Григорий Азаренок, СТВ:

Когда Президент встречался с руководителями партий, общественных объединений, он сказал такую фразу: «Неизвестно, какую роль вам предстоит сыграть». Вот предыдущему парламенту, Совету Республики, сенату выпал период 2020 года, коронавируса, попытки цветной революции, мигрантского кризиса, кризиса, связанного со специальной военной операцией. Геополитическое развитие событий благоприятных нам времен не сулит. Партия «Белая Русь», вы лично готовы к предстоящей пятилетке? Вызовы в предстоящей пятилетке, будут очень жесткими

Олег Романов:

Я думаю, что Президент был абсолютно прав в том, что он ставит более сложные задачи перед белорусским парламентом, да и перед всем белорусским обществом и государством. Он всегда говорит, что расслабляться нельзя никому: ни исполнительной власти, ни законодательной, ни гражданскому обществу – никому. Я думаю, что вызовы, которые будут в предстоящей пятилетке, будут очень жесткими. Рискну сделать прогноз, что, может быть, даже более жесткими, чем в предыдущей пятилетке. Потому что схватка с уходящим гегемоном – Западом – входит в решающую фазу. И, судя по всему, он готов на все что угодно, на развязывание любых конфронтаций разного плана: горячей войны, использование биологического оружия – чего угодно. И в этом смысле все субъекты общественно-политической жизни, будь то государственные, негосударственные, в нашей стране к этому должны быть готовы. Что касается парламента, конечно, ему предстоит и участие в президентских выборах 2025 года, активнейшее участие по поддержке нашего Президента и по развитию института президентства, института государства в нашей стране. Что еще я вижу? Я думаю, что те люди, которые баллотируются в парламенты, за которых голосовали наши граждане, они смогут быть более активными в медийном плане, потому что работа ведется не только по линии силовых структур, по линии борьбы экономик, но и по медийной линии. Нам надо завоевывать и удерживать умы людей, не проиграть ни в коем случае в этом направлении. Здесь парламентарии, мне кажется, смогут сыграть свою весомую роль. Мы партия сторонников Президента – об этом четко сказано в нашей программе