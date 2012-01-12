Олег Пролесковский: Подготовлен целый ряд нормативных актов, которые будут способствовать поддержке всех стадий книгоиздания

Год книги в Беларуси поможет привлечь внимание молодежи к чтению. Такое мнение высказал министр информации Олег Пролесковский, открывая книжный магазин в минской подземке на площади Победы.



Здесь в расширенном ассортименте представлена учебная и художественная литература, продукция белорусских издательств. Высокий покупательский спрос подтверждают цифры – за 20 дней работы здесь продано более тысячи книг.



Беларусь остается на постсоветском пространстве и в Европе одной из самых читающих наций. У нас на каждого жителя издается в среднем 4 книги, сообщи в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Нами подготовлен целый ряд нормативных актов, которые будут способствовать поддержке всех стадий книгоиздания.

Наши книги и писатели занимают ведущие места на самых престижных выставках. И в этом году мы планируем участие в Москве, Киеве, Кишиневе, Ашхабаде, во Франкфурте, в Варшаве, в Вильнюсе.