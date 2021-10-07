Прямой эфир

Олег Кожемяко: по всем направлениям у нас есть прогресс, растёт и экспорт, и импорт

07 октября 2021 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь стала ближе для жителей Дальнего Востока России. В столице Приморского края официально открылось отделение нашего Посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кожемяко: по всем направлениям у нас есть прогресс, растёт и экспорт, и импорт-1

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Мы видим, что по всем направлениям у нас есть прогресс, растет и экспорт, и импорт по поставкам товаров из Приморского края в Республику Беларусь. Здесь уже начинает работать белорусская техника в коммунальном хозяйстве, в сельском хозяйстве применяются новые селекционные сорта по картофелю и другим видам. Мы видим, что это сотрудничество работает на пользу нашему региону, поэтому это еще один дополнительный шаг в развитии наших хороших отношений, укрепления двусторонних связей, в развитии нашего Союзного государства России и Республики Беларусь.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Кожемяко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе неизвестные замкнули рельсы проволокой. Возбуждено уголовное дело
07 октября 2021 10:46

В Минском районе неизвестные замкнули рельсы проволокой. Возбуждено уголовное дело

Лукашенко и Путин по телефону обсудили вопросы в развитии белорусско-российских отношений
07 октября 2021 10:15

Лукашенко и Путин по телефону обсудили вопросы в развитии белорусско-российских отношений

Дистанционное обучение в период коронавируса: мнение министра образования
07 октября 2021 09:52

Дистанционное обучение в период коронавируса: мнение министра образования