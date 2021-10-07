Олег Кожемяко: по всем направлениям у нас есть прогресс, растёт и экспорт, и импорт

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Мы видим, что по всем направлениям у нас есть прогресс, растет и экспорт, и импорт по поставкам товаров из Приморского края в Республику Беларусь. Здесь уже начинает работать белорусская техника в коммунальном хозяйстве, в сельском хозяйстве применяются новые селекционные сорта по картофелю и другим видам. Мы видим, что это сотрудничество работает на пользу нашему региону, поэтому это еще один дополнительный шаг в развитии наших хороших отношений, укрепления двусторонних связей, в развитии нашего Союзного государства России и Республики Беларусь.