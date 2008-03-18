Октябрьский район белорусской столицы празднует 70-летний юбилей

В августе 1921 года в газете "Звязда" было опубликовано сообщение о разделении города на три района по партийной работе: Александровский, Ляховский и Центральный. Александровский явился прообразом Октябрьского района. Впрочем, на современной карте столицы он появился только в 1957 году. Сегодня это крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр Минска. Район занимает территорию почти две тысячи гектаров. Численность населения более 155-ти тысяч человек. В эти минуты во Дворце культуры и спорта железнодорожников проходит праздник, посвященный юбилейной дате. Поздравить жителей района приехали делегации из Германии, Литвы и России.

