Окончание отопительного сезона прогнозируют на 10-12 апреля

На лестничных клетках жилых домов батареи уже отключили. Административные и общественные здания Минска должны перейти в режим протапливания. Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов: Режим протапливания значит, что температура в общественных и административных зданиях должна быть ночью и в выходные дни не больше 12 градусов. Когда люди приходят на работу, включается отопление и этот режим должен выдерживаться при положительной температуре воздуха в отопительный период.

Речь об полном отключении тепла в жилых домах пока не идет. Для этого нужно ждать, чтобы среднесуточный минимум на протяжении пяти дней был выше 8 градусов. Первыми от системы отопления, по традиции, отключат административные здания, последними — учреждения образования и здравоохранения. Окончание нынешнего отопительного сезона по прогнозам специалистов наступит 10-12 апреля.