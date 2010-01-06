Около трёх тысяч летучих мышей зимуют в фортах Брестской крепости

Сюда их привели морозы и такое количество особей собралось впервые за последние три зимовки на территории специализированного заказника по охране рукокрылых "Барбастелла".

В 2005 году колония летучих мышей серьезно пострадала от вандализма со стороны местных жителей. Тогда популяция, обитающая в фортах, потеряла около половины своей численности. Сегодня она восстанавливается. Правда, пока не за счет потомства. В отличие от своих четвероногих сородичей самка летуна приносит в год всего одного-двух детенышей.

Отметим, что зимующая в фортах Брестской крепости популяция летучих мышей - самая многочисленная в Беларуси, а также одна из крупнейших в Европе. По подсчетам ученых, в разное время года в "Барбастелле" обитает до 10 видов рукокрылых.