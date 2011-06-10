Около трех тонн наркотиков за три дня изъято в ходе операции «Канал-Запад»

Таков итог слаженной трехдневной работы белорусских, российских и казахских правоохранителей.

Им помогали представители подразделений по нарко- и погранконтролю, таможенных служб, финансовой разведки. Всего в операции, которая проводилась под эгидой ОДКБ, участвовали почти 40 тысяч человек. В зону проверки попали железнодорожные станции и узлы, около 140 аэропортов, полторы тысячи автодорог и морские порты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Были изъяты не только наркотики и психотропы, но также оружие и боеприпасы. Возбуждено свыше 6 тысяч уголовных дел, к ответственности за наркопреступления привлечено 660 человек.

Олег Сафонов, заместитель директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков:

Объём глобального наркорынка составляет порядка 800 миллиардов долларов. Производство героина увеличилось в 44 раза — это данные ООН. Из-за этого страдают и страны транзита, и Европа.

Олег Пекарский, первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

В качестве наблюдателей присутствовали представители полиции Польши, Литвы, Латвии, милиции Украины. Это говорит о том, что мы готовы работать не только на территории границы, но на сопредельных государствах. Работать на то, чтобы не допускать проникновения на территорию Республики Беларусь наркосырья и самих наркотиков.