Около ста игроков — в финале первого чемпионата Беларуси по покеру

Финал пройдет 21 июня в одном из столичных клубов.

Чемпионат проходит 6-21 июня и состоит из четырех отборочных игр и финала. Призовой фонд в Br45 млн. поделят между собой 30 лучших игроков.

Ожидается, что на финал прибудут гости - члены Российской федерации спортивного покера, представители Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета и известные спортсмены.

Участие в состязании также примут звезды белорусского шоу-бизнеса. За отдельным столом члены Белорусской федерации спортивного покера будут обучать их игре.

Всего в соревновании участвовали около тысячи человек, сообщает БЕЛТА.