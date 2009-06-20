Около ста игроков — в финале первого чемпионата Беларуси по покеру

Чемпионат проходит 6-21 июня и состоит из четырех отборочных игр и финала. Призовой фонд в Br45 млн. поделят между собой 30 лучших игроков.
Ожидается, что на финал прибудут гости - члены Российской федерации спортивного покера, представители Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета и известные спортсмены.
Участие в состязании также примут звезды белорусского шоу-бизнеса. За отдельным столом члены Белорусской федерации спортивного покера будут обучать их игре.
Всего в соревновании участвовали около тысячи человек, сообщает БЕЛТА.