Около пяти тысяч частных жилых домов столицы подлежат сносу до 2015 года

В Мингорисполкоме в ближайшее время выработают механизм расчета стоимости сноса ветхих жилых домов. Предложения по отселению граждан и сносу старого жилья в связи с изъятием земельных участков уже подготовлены. Также готов и соответствующий проект решения.



На месте старых застроек возведут многоэтажные дома и общественные здания. Законодательно данный вопрос пока не решен. Рассмотреть его в ближайшее время предстоит финансовому управлению Мингорисполкома, комитету строительства и юридическому отделу.