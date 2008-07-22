Прямой эфир

Около пяти тысяч частных жилых домов столицы подлежат сносу до 2015 года

22 июля 2008 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Мингорисполкоме в ближайшее время выработают механизм расчета стоимости сноса ветхих жилых домов. Предложения по отселению граждан и сносу старого жилья в связи с изъятием земельных участков уже подготовлены. Также готов и соответствующий проект решения.

На месте старых застроек возведут многоэтажные дома и общественные здания. Законодательно данный вопрос пока не решен. Рассмотреть его в ближайшее время предстоит финансовому управлению Мингорисполкома, комитету строительства и юридическому отделу.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 июля 2008 16:53

Принцип одной остановки на границе — на контроле у председателя Госпогранкомитета Беларуси Игоря Рачковского

21 июля 2008 16:52

Белорусские военные оказывают помощь в ликвидации последствий урагана

21 июля 2008 16:49

Председатель Мингорисполкома поручил разработать концепцию строительства в Минске велодорожек и их обустройства