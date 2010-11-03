Около половины мужчин и женщин не могут подобрать себе отечественную одежду по размеру

Такие выводы сделали исследователи, произведя обмеры современных покупателей. Швейная промышленность стран СНГ до сих пор работала по стандартам, принятым в 1977 году.

За последние 30 с лишним лет у представительниц прекрасного пола заметно увеличилась длина тела и рук, при этом вытянулись ноги и соответственно линия талии поднялась выше. Для фигур наших современниц характерны более широкие бедра и узкие талии, а вот обхваты груди и плеча изменились мало. Кроме того, женщины стали более осанистыми. Анализ показал, что до настоящего времени предприятия легпрома изготавливали одежду только для 40% женской аудитории, остальным достаточно сложно подобрать себе готовый костюм, платье или юбку по размеру.

Противоположному полу повезло несколько больше: в группу счастливчиков, обеспеченных соразмерной одеждой, попадало около 51 % мужчин. Однако за последние десятилетия молодые люди в возрасте 18-29 лет «выросли» на 12 см, среднее поколение, 30-44 лет, – на 6 см, появились атлеты с широкими плечами и узкой талией. Размеры форм и пропорций современных мужчин значительно изменились, поэтому ситуация, когда им приходится покупать брюки на размер меньше пиджака, стала типичной.

Специалисты обещают, что выпущенная в следующем году отечественная одежда будет заметно отличаться от той, которая имеется в наших магазинах сейчас. Все нашитое до 1 января следующего года с полок, конечно, исчезнет не сразу, но определенные метаморфозы произойдут, пишет газета «Рэспубліка».

Возникает вполне закономерный вопрос: если такая огромная армия потребителей была обделена вниманием предприятий легпрома, то почему так поздно спохватились?

Зинаида Лобан, заместитель директора Центра научных исследований легкой промышленности Беларуси:

На самом деле все обстояло не так плохо. Продукция, которая выпускалась не по ГОСТу, а по техническим условиям, восполняла недостаток размерного ассортимента на рынке.