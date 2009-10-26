Около двух с половиной миллионов белорусов ощутят с ноября повышение пенсий

Президент Беларуси 25 октября подписал соответствующий указ.

Пенсии вырастут почти на 10%. Средняя трудовая - составит 434,5 с половиной тысячи рублей, а по возрасту - 450 тысяч. Причем, к размеру выплат каждому пенсионеру подойдут индивидуально.

- У каждого пенсионера параметры свои, у каждого свой стаж, свой заработок, право на надбавки и повышение, поэтому по каждому пенсионеру индивидуально осуществится перерасчет пенсий, поэтому 2 млн 400 тысяч перерасчетов будут осуществляться в ноябре нашими органами по труду, занятости и социальной защите, - рассказала Валентина Королева, заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь.