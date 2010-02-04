Около десятка компаний получили в Беларуси разрешение на построение высокоскоростных локальных сетей

В их числе крупные провайдеры, которые заинтересованы в развитии информационных технологий.

До этого сроки строительства затягивались. А теперь значительные ресурсы направят на возведение инфраструктуры не в отдельно взятых домах, а в целых микрорайонах, причем, заходя в каждый дом. Уже сейчас тысячам минчан, живущим в микрорайонах Лошица, Кунцевщина и Сухарево, доступна такая технология.

В будущем планируется охватить весь город и начать подключение областных центров.

Игорь Сукач, генеральный директор компании «Альтернативная цифровая сеть»:

Указ снял ограничения для горисполкома, и горисполком выдал эти разрешения. И теперь мы имеем возможность застраивать сплошным потоком, буквально заходя в каждый дом — это сокращает наши издержки, это позволяет дойти до каждого пользователя, до каждой квартиры, вследствие чего мы имеем возможность сформировать более интересные предложения на рынке, более востребованные пользователями.