Около 90 тысяч человек получат материальную помощь к 65-летию Победы в Беларуси

За последние пять лет численность ветеранов уменьшилась более чем в два раза. Каждый шестой из них одинок, каждый третий – сельский житель. Все они нуждаются в особом внимании, поскольку без посторонней помощи решать многие социально-бытовые вопросы им уже затруднительно.

Шестьдесят пять лет без войны. В свои 83 года ветеран Великой Отечественной Бронислав Викторович Карпенко давно заслужил отдых, однако о покое и не думает – работает с офицерами запаса, а в период выборов – членом избирательной комиссии.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Разве мы могли подумать, что доживём до этого дня.

Он прошёл путь от рядового до полковника. Орден славы 3-й степени, Отечественной войны и два – Красной звезды. На войне было страшно. Страшно и тяжело.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Девочка, восемнадцатилетняя, как я, ленинградка, санинструктор — бежали к раненому бойцу оказать помощь. Разрывается снаряд, этой девочке головку отрывает – окровавленное тело падает. А осколок мне сюда (показывает) – и вышел.

Но и в мирное время мир пришёл не сразу. Он рано похоронил жену, а сына убили бандиты. Но осталась дочь. А теперь и трое внуков, подрастают правнуки. Гармония и благополучие наконец появились в его жизни.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Я лучше ничего не хочу. И обеспечен, и пенсия хорошая.

Они защищали Родину, теперь Родина заботится о них. Внимание и поддержка — по месту жительства.

Виктория Свентановская, начальник управления социальной защиты администрации Ленинского района:

У этой категории большая потребность именно в психологической поддержке. Людям нужно просто внимание. Это беседы, встречи. Для этого мы разрабатываем целый цикл мероприятий.

Соцобслуживание на дому и повышенные пенсии, бесплатные лекарства и проезд в транспорте, санаторно-курортное лечение и улучшение жилищных условий. Все условия для ветеранов, они же, как и прежде, стараются быть в строю — трудовом.

Свыше 17 миллиардов рублей — государство готово поддержать каждого, кто отстоял Победу. А в городе Минске к юбилейной дате ветераны уже получают прибавку к пенсиям ежемесячно.