Прямой эфир

Около 800 машин было задействовано в расчистке белорусских дорог в минувшие сутки

06 февраля 2012 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обстановка на дорогах в Беларуси остается сложной. На смену морозному циклону пришел снежный – с юга Европы. Осадки были в выходные, и сегодня снег пройдет на большей части территории страны. На дорогах – заносы.

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Около 800 машин было задействовано в расчистке республиканских дорог в минувшие сутки. Все аварийные и ремонтные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителям рекомендуют не парковать авто вдоль проезжей части. Во время движения соблюдать скоростной режим и дистанцию.

# общество # Погода

Другие новости рубрики

Все новости
06 февраля 2012 07:32

Беларусь примет мировой чемпионат вальщиков леса

06 февраля 2012 07:00

Из-за морозов и снегопадов в Сербии объявлен режим чрезвычайной ситуации

06 февраля 2012 06:28

В Венеции впервые за 80 лет замерзли каналы