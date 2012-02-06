Около 800 машин было задействовано в расчистке белорусских дорог в минувшие сутки

Обстановка на дорогах в Беларуси остается сложной. На смену морозному циклону пришел снежный – с юга Европы. Осадки были в выходные, и сегодня снег пройдет на большей части территории страны. На дорогах – заносы.

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Около 800 машин было задействовано в расчистке республиканских дорог в минувшие сутки. Все аварийные и ремонтные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителям рекомендуют не парковать авто вдоль проезжей части. Во время движения соблюдать скоростной режим и дистанцию.