Около 70% фальшивых евро попадают в Беларусь из Италии

Об этом сообщил журналистам начальник УБЭП МВД Эдуард Никитин. В 2009 году в Беларуси зафиксировано 96 фактов изъятия фальшивых купюр евро. Именно поэтому МВД Беларуси тесно сотрудничает с коллегами из Италии и других стран, чтобы оперативно раскрывать факты сбыта поддельной валюты.

Как отметил Эдуард Никитин, поддельные евро, в том числе итальянского происхождения, завозятся в Беларусь в основном из стран Балтии. Благодаря сотрудничеству с полицейскими ведомствами этих государств удалось пресечь канал поставки фальшивок из этого региона в Беларусь. В частности, литовская полиция задержала у себя в стране курьера, который имел при себе партию поддельных банкнот, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время в Беларуси наблюдается рост количества поддельных билетов банка России, и это обусловлено тем, что обе страны имеют прозрачную границу. В то же время количество поддельных евро за последние 10 лет снижается. Так, в 2000 году было выявлено более 3 тысячи фактов сбыта фальшивой валюты, а в 2009 – около 1,2 тысячи.

Кроме того, в самой Беларуси нет профессионального производства подделок. В основном жители Беларуси используют такие банальные методы, как ксерокопирование и печать на струйном принтере.

Начальник УБЭП посоветовал гражданам проводить операции с иностранной валютой через банки. Он также напомнил, что расчеты с использованием иностранной валюты в Беларуси запрещены. Если у гражданина есть подозрение, что в руках у него поддельные банкноты, то их лучше сдать в ближайшие органы внутренних дел, а не пытаться сбыть, потому как в этом случае может быть заведено уголовное дело, проведен обыск и т.д.