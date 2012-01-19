Около 700 снегоуборочных машин 19 января вышли на уборку улиц Минска

Новости Беларуси, Минск. Сложные погодные условия сегодня в Минской области: метель, усилился ветер. Видимость на трассах ухудшилась, движение транспорта в столице затруднено, на дорогах образовались пробки и возросла аварийность. По словам водителей, их утренний путь до места работы занял гораздо больше времени, чем обычно.



Водитель:

Проехал 10 минут от улицы Лынькова до пересечения Орловской и Червякова и три раза на дороге чуть не попал в плохую ситуацию.



Коммунальная техника утром вышла на уборку дорог. При этом снега с каждым часом становится больше. В первую очередь очищают главные трассы – дороги, соединяющие Минск с Национальным аэропортом и областными центрами. В городе главное внимание – проспектам, на улицах работает около 700 снегоуборочных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ



Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:

Мы были готовы к этому снегопаду. Единственное – мы не можем полностью накрыть весь город Минск, поэтому сначала убираем проспекты, каркасные улицы, дворовые территории. За минувшую ночь было посыпано и истрачено более 200 тонн соли и около 350 тонн песчано-соляной смеси.