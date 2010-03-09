Около 6400 избирательных комиссий создано для проведения выборов депутатов местных Советов

В их состав вошли свыше 77 тысяч членов.

Из них 40% — по инициативе граждан, 37% — от политических партий и 22% представителей от трудовых коллективов. И уже завтра исполкомы должны будут принять решения об образовании участковых избирательных комиссий.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Участковые комиссии образуются в составе от 5 до 19 человек. Именно на эти комиссии ложится основная работа по подготовке к выборам и организации голосования непосредственно на избирательном участке.