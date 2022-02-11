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Около 60 километров и 38 этапов. Посмотрите, как белорусские спасатели соревнуются в многоборье

11 февраля 2022 07:02
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Новости Беларуси. Около 60 километров и 38 этапов. Спасатели Беларуси соревнуются в многоборье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в турнире принимают девять команд – представители областей и Минска, а также отряда специального назначения «ЗУБР» и Университета гражданской защиты.

Около 60 километров и 38 этапов. Посмотрите, как белорусские спасатели соревнуются в многоборье-1

Всего в многоборье соревнуются 54 спасателя. За трое суток участникам предстоит пройти пешком около 60 километров, преодолев на маршруте несколько десятков испытаний. Каждое задание связано с профессиональными ситуациями сотрудников. Есть и такие, с выполнением которых на практике спасатели сталкиваются очень редко. Однако программа держится в строжайшем секрете. О задачах команды узнают перед стартом.

Около 60 километров и 38 этапов. Посмотрите, как белорусские спасатели соревнуются в многоборье-4

Известно, что организаторы соревнований учитывали не только профессиональный опыт, но и просматривали шоу по выживанию в экстремальных условиях.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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