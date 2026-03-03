Около 6 тыс. операций ежегодно выполняется в РНПЦ оториноларингологии

Шанс на здоровую и полноценную жизнь. Ежегодно белорусские медики выполняют около 6 тысяч операций пациентам с проблемами слуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В специализированном РНПЦ помощь получают свыше 80 тысяч пациентов в год. Учреждение освоило все виды высокотехнологичных операций, признанных в мировой практике, в том числе кохлеарную имплантацию. Эта технология дает шанс услышать мир даже тем, кто родился с нарушениями слуха: патологию удается корректировать с первых месяцев жизни. Самому юному пациенту на момент операции исполнилось всего полгода, а в общей сложности благодаря этому методу способность воспринимать звуки обрели уже более тысячи человек.

Марина Мирошниченко, заведующая отоларингологическим (сурдологическим) отделением для детей Республиканского научно-практического центра оториноларингологии: Крайне важно вовремя диагностировать нарушение слуха для того, чтобы ребенок имел возможность догнать своих сверстников в речевом развитии. Детки с тяжелыми нарушениями слуха являются кандидатами для кохлеарной имплантации, которая также проводится в нашем центре. Детки, которые слухопротезированы, имеют шанс догнать в речевом развитии своих сверстников, пойти учиться в обычные общеобразовательные школы и в дальнейшем социализироваться в обществе слышащих людей.

Николай Гребень, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

В нашем центре делаются все виды высокотехнологичных хирургических вмешательств на ухе, которые существуют в мире. Начиная от всех типов тимпанопластик – это тимпанопластики с использованием эндопротезов слуховых косточек, это использование системы имплантации среднего уха костной проводимости при пороках развития, при хронических отитах. Это одномоментные симультанные операции у деток при отсутствии ушек. Такие, как одномоментная установка импланта костной проводимости и пластик в ушную раковину.

Около 80 % хирургических вмешательств в этой сфере в нашей стране относятся к высокотехнологичным. Профессионализм врачей в сочетании с эффективной системой ранней диагностики позволяет максимально рано выявлять нарушения и дает каждому пациенту реальную возможность вернуть слух и вести полноценную жизнь.