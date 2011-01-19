Около 50 млрд рублей из бюджета Минска дополнительно выделят управлениям Мингорисполкома, администрациям районов и учреждениям социально-культурной сферы

Такое решение принято на 6-й сессии Мингорсовета. Средства пойдут на завершение расчетов по заключенным в минувшем году договорам.

Игорь Минского городского совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету:

В целях завершения обязательств по 2010 году необходимо скорректировать расходную часть бюджета, увеличив на 46,3 млрд рублей, распределив его в соответствии с показателями на три основных направления: капитальные вложения, организациям общественно-коммунального хозяйства, а также учреждениям социально-культурной сферы.

Кроме этого, государственную поддержку окажут организациям, входящим в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. В частности, предприятиям предоставят четырехлетнюю отсрочку погашения задолженности по уплате налогов, сборов и пошлин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».