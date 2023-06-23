Около 5 тысяч выпускников вузов приглашены на республиканский бал в новом формате

Новости Беларуси. «На крыльях мечты». Республиканский праздник для выпускников вузов состоится вечером 23 июня. Мероприятие в новом формате пройдет под открытым небом на площадке у столичного Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления и напутствия, теплые воспоминания, слова благодарности любимым преподавателям. И, конечно, танцы.

Бал выпускников учреждений высшего образования проводится в Беларуси ежегодно. К примеру, в 2022-м его героями стали 230 представителей всех регионов страны. По предварительным данным, на сегодняшнее торжество приглашены около пяти тысяч молодых людей. Их поздравят наши артисты в сопровождении Президентского оркестра. В празднике также примут участие ректоры вузов и руководители органов госуправления. Рядом со сценой на открытой площадке Мингорисполком организовал работу мобильных пунктов общественного питания и торговли. Чтобы выпускники сделали яркие снимки на долгую память, подготовлены интересные фотозоны.