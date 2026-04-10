Около 470 млн рублей инвестпрограммы Минской области будет направлено на строительство жилья и соцобъектов

Около 470 миллионов рублей инвестпрограммы Минской области будет направлено на строительство жилья и социальных объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В программе – пожарные депо в Дзержинске и Марьиной Горке, автостанция в Смолевичах, детские сады в Прилуках и Сенице.

В Заславле продолжается работа по возведению больницы с поликлиникой на 700 посещений. Основные силы сосредоточены на чистовой отделке помещений. Рабочие уже приступили к облицовке плиткой и шпатлевке стен. Активно ведутся работы и на прилегающей территории: уже высажено 40 деревьев. В планах – 104 кустарника и порядка 188 метров живой изгороди.

Александр Казакевич, производитель работ «Су-19» стройтреста № 1:

Внутри выполнены все штукатурные работы. Все электричество, сантехника, вся черновая разводка разведена по зданию. Уже начата чистовая отделка. Уже процентов на 30 она выполнена. Ждем оборудования. Сейчас поставка. И остается монтаж оборудования, чистовые такие работы. Электрические, сантехнические.

Ежедневно на объекте трудятся около 200 человек. Сдадут объект летом 2026 года.