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Около 40 белорусских военнослужащих примут участие в учении государств-членов ОДКБ «Поиск-2018» в Казахстане

01 октября 2018 06:25
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Новости Беларуси. Учения государств-членов ОДКБ «Поиск-2018» начнутся 1 октября в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 40 белорусских военнослужащих примут участие в учении государств-членов ОДКБ «Поиск-2018» в Казахстане-1

В маневрах будут задействованы органы военного управления, подразделения разведки и сил спецназначения Беларуси, Армении Казахстана, Киргызстана, России и Таджикистана.

Представители нашей страны – а это около 40 военнослужащих от разведывательных подразделений Вооруженных Сил – уже убыли к месту проведения учения. Они начнутся на полигоне «Гвардейский».

Около 40 белорусских военнослужащих примут участие в учении государств-членов ОДКБ «Поиск-2018» в Казахстане-4

# Военные учения # общество # Фотофакт

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