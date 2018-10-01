Около 40 белорусских военнослужащих примут участие в учении государств-членов ОДКБ «Поиск-2018» в Казахстане

Новости Беларуси. Учения государств-членов ОДКБ «Поиск-2018» начнутся 1 октября в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах будут задействованы органы военного управления, подразделения разведки и сил спецназначения Беларуси, Армении Казахстана, Киргызстана, России и Таджикистана.

Представители нашей страны – а это около 40 военнослужащих от разведывательных подразделений Вооруженных Сил – уже убыли к месту проведения учения. Они начнутся на полигоне «Гвардейский».