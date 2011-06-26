Около 38% от общей численности молодежи Беларуси проживает в Минске и Минской области

Беларусь отмечает День молодежи. В республике около 2,5 млн молодых людей – это четверть населения страны. Забота о них – один из приоритетов государственной политики. В Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый молодой человек мог сполна реализовать себя в жизни.

Прораб Павел Шнигир в другой профессии себя просто не представляет. Сразу после техникума пришел на стройку и уходить отсюда уже не собирается. За 10 лет работы уже собралась целая улица домов, которые преобразились под его чутким руководством.

Павел Шнигир, прораб строительного участка:

Дом – это наше все. Как земля без дерева, так и человек без дома. Не зря у нас такие дома строят.

Квартира у Павла Шнигира тоже есть. А вот Денис Барановский работает не выходя из квартиры. В его банке данных 2000 лиц, и все как на подбор. Денис ищет подходящие образы для съемок рекламы, клипов и кинофильмов. За три года работы – сотня проектов с участием его моделей. Красота принесла немалый доход.

Денис Барановский, руководитель кастинг-центра:

Нужна цель, нужно ее проработать и прорисовать в голове, понять, как это можно воплотить. Можно посоветоваться, и стремиться к этой цели.

Деньги не всегда главное.

Каждый четвертый житель республики относится к категории «молодежь». Это молодые люди в возрасте от 14 до 31 года. Сейчас в Беларуси проживает 2 миллиона 345 тысяч молодых людей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Около 38% от общей численности молодежи проживает в Минске и Минской области. И только каждый девятый – в Гродненской или Могилевской областях.

В команде «Медиа Интертеймант» работают только молодые люди. Средний возраст программистов – 24 года. Возможностей для реализации креативных идей и творческого потенциала здесь более чем достаточно. В Парке высоких технологий сделали беспроигрышную ставку на будущее.

Александру Симановичу только 26, но он уже один из лидеров в одной из крупнейших европейских IT-компаний. Он, как и многие другие молодые люди здесь, продает свои идеи.

Александр Симанович, программист:

Попробовал – понравилось. Теперь вот разбираюсь во всем. Мне становится все интереснее, как оно там устроено, что мне с этим делать. Как делать работу качественнее.

Создание нового центра аутсорсинга привлекло внимание молодежи. Для них здесь создано около девяти тысяч рабочих мест, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Цели у молодежи высокие, разные, а вот мечты, как оказалось, самые обычные и похожие.

Павел Шнигир, прораб строительного участка:

Автомобиль купить новее, в отпуск съездить.

Денис Барановский, руководитель кастинг-центра:

Мечтаю о детях на данный момент. Потому что определенный этап уже пришел.

Александр Симанович, программист:

Ближайшая мечта – построить дом и переехать туда с семьей.