Около 300 минчан заплатят штраф за нелегальное предпринимательство

К административной ответственности привлечены судом 286 физических лиц.

Налоговые службы столицы регулярно проводят контрольные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся незарегистрированной предпринимательской деятельностью, - в январе-июне почти 2,2 тыс. проверок. По их результатам специалисты выдали более 1,8 тыс. официальных предупреждений о недопустимости предпринимательской деятельности без госрегистрации.

Из 286 человек, привлеченных к административной ответственности, 93 занимались оказанием услуг. Наибольшее количество серых предпринимателей выявлено в розничной торговле импортными товарами (129 случаев).

Общая сумма административного штрафа составила Br109 млн., конфисковано дохода в сумме Br28,5 млн. Дополнительно поступило в бюджет налогов в сумме более Br400 млн, сообщает БЕЛТА.